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Blue Green Economy Award 2026: Zelcher (Crocco Spa) , 'la nostra priorità investire sulle persone'

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17 settembre 2026 | 12.23
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo deciso di investire sul personale interno ed esterno per creare un ambiente confortevole sia per i nostri dipendenti sia per chi diventerà parte della nostra squadra. Non basta ottenere risultati: dobbiamo chiederci quale futuro stiamo costruendo». È il messaggio lanciato da Umberto Zelcher Management Engineer di Crocco Spa una delle aziende premiate a Napoli nel corso della terza edizione del Blue Green Economy Award 2026 con il Premio Quadrifoglio Categoria Sostenibilità Sociale - Medie Imprese

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