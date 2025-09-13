Boccia: "Nello spazio c'è far west, serve Wto: agire con urgenza e senza colore politico"

"Ci sono privati che incidono su attività militari e Stati che non hanno nemmeno la possibilità di avere, tra virgolette, le stesse armi alla pari, perché la regolazione internazionale in parte non glielo consente. E 'arrivato il momento di aprire una discussione molto seria: non c'è colore politico, destra e sinistra, c'è in ballo la capacità del nostro Paese di essere all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte. Io penso che serva un Wto dello spazio e vada fatto con una certa velocità e una certa urgenza". Così Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, lancia l'appello da Digithon, la maratona digitale da lui ideata e in corso a Bisceglie.