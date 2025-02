Arriva il bonus per le famiglie con figli di età tra 6 e 14 anni. Il contributo da 500 euro è previsto dal Fondo Dote Famiglia, inserito con un emendamento nella Manovra 2025: si tratta di uno strumento che mira a garantire sostegno alle famiglie per le spese extrascolastiche. A chi spetta? Come richiederlo? Come usato?

A chi spetta

Il contributo verrà versato al richiedente che abbia un Isee fino a 15.000 euro. Il 'bonus figli' va utilizzato per coprire le spese legate alle attività dei ragazzi fino a 14 anni durante i periodi extrascolastici. Il contributo copre attività sportive, corsi di lingua, attività musicali e culturali offerte da enti pubblici, enti privati o enti riferibili al Terzo Settore. Il bonus potrà essere cumulato con altre agevolazioni fiscali o aiuti a disposizione del nucleo familiare.

Domanda e rimborso

Le modalità per la presentazione della domanda verranno definite nelle prossime settimane. Nel quadro che si delinea, l'utilizzo del bonus è subordinato alla presentazione di ricevute di pagamento e fatture relative all'iscrizione e alla partecipazione alle attività contemplate dal contributo. Le spese sostenute verranno rimborsate dopo le opportunite verirfiche.