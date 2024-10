Bper, con 'è cultura!' aprono le sedi della banca

Parte il 5 ottobre e proseguirà per una settimana il festival “è cultura”, la manifestazione organizzata da Aabi Eventi che eredita le precedenti esperienze di Invito a Palazzo e del Festival della Cultura Creativa. “è cultura” e si propone come punto di riferimento per gli eventi culturali promossi dai protagonisti del mondo bancario e finanziario con l’idea di mostrare alla cittadinanza la cultura che ci circonda e che vive intorno a noi.

Bper Banca partecipa con l’apertura di diverse sedi storiche. La Galleria a Modena in via Scudari propone la mostra “Psiche allo specchio”, già in augurata in occasione di festivalfilosofia nel mese di settembre. La mostra sarà visitabile il 5 ottobre dalle 10 alle 16, ma resterà aperta a domeniche alterne fino al 9 febbraio (https://www.lagalleriabper.it).

Galleria attiva anche a Genova: nella Direzione Regionale Liguria (ex Sede Banca Carige), in via Cassa di Risparmio 15, riapre il percorso espositivo "Nelle stanze dell'arte" con uno speciale allestimento dedicato alle monete antiche della Collezione numismatica genovese de La Galleria Bper. L’entrata è gratuita e l’apertura è prevista il 5-6 ottobre dalle 10 alle 19.

A Torino l’8 di ottobre, dalle 10 alle 15, apre in Via Santa Teresa 11, Palazzo Mossi Pallavicino, Sede regionale di Bper, che offre esempi interessanti della varietà di stili adottati dall’aristocrazia sabauda del ‘600. Nel corso della mattinata avrà luogo l’evento formativo “STEAM skill per il futuro” in cui gli studenti delle scuole superiori in vista al palazzo storico della Sede torinese e incontreranno gli ingegneri finanziari di Bper apprendendo come scienze, tecnologie e matematica stanno diventando fondamentali per le banche e la finanza. L’acronimo Stem (Science, Technology, Engeneering, Mathematics) si arricchisce allora della A di Art e si trasforma in Steam, icona di sostenibilità e resilienza per il futuro.

A Ferrara l’11 ottobre, dalle 9 alle 16, si apriranno le porte di Palazzo Magrini, in Corso della Giovecca 65. L’edificio cinquecentesco presenta ancora alcuni ambienti originali, in particolare la splendida Sala Magrini ed una quadreria con la collezione di Jules Van Biesbroeck “L’anima delle cose”. Nel corso della mattinata si terrà un secondo appuntamento, dopo quello torinese, di “steam skill per il futuro”.

A conclusione della staffetta culturale di Bper, a Matera, porte aperte il 12 ottobre, ore 10-13 nella Sede di Piazza San Francesco. Il palazzo offre dalla terrazza, circondata da un giardino pensile, una bellissima vista che spazia dai Sassi di Matera, alle chiese e ai palazzi circostanti la piazza, alla dorsale di via del Corso. All’interno della Sede BPER si possono vedere le due grandi tele di Vit’Antonio Conversi che ornavano il salone delle feste di Palazzo Pascarelli (“Trionfo di Bacco” e “Trionfo di Venere”, 1750 ca.) I dettagli di orari e condizioni di visita sono consultabili al link https://eculturadavivere.it/.