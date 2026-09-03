Bper lancia nuovo programma di cashback su tecnologia Mastercard

Bper va avanti sulla trasformazione digitale e annuncia il lancio, in collaborazione con Mastercard, di un nuovo programma permanente di cashback, pienamente integrato nella nuova App della banca. L’iniziativa - si sottolinea in una nota - si pone l’obiettivo di ampliare il ruolo dei pagamenti digitali, da semplici abilitatori di transazioni a veri e propri punti di accesso in un ecosistema capace di generare valore concreto per clienti e imprese. Il programma introduce un sistema di loyalty che consente ai titolari di carte Mastercard emesse da Bper di accedere a offerte esclusive e cashback automatici presso una rete di esercenti aderenti, direttamente all’interno della sezione Lifestyle dell’App. Basato sulla tecnologia Mastercard, il programma analizza le preferenze dei clienti per offrire proposte personalizzate ai consumatori che hanno fornito il proprio consenso, abilitando un’esperienza fluida e integrata che trasforma ogni acquisto in un’opportunità di coinvolgimento e benefici tangibili.

La personalizzazione delle esperienze - ricorda Bper - "è sempre più ricercata dagli italiani: che si tratti di viaggi o acquisti quotidiani, i consumatori mostrano una crescente propensione verso servizi in grado di offrire vantaggi realmente rilevanti e calibrati sulle proprie esigenze". Oggi un consumatore su due riconosce il valore di servizi più comodi e su misura (47,5%), di suggerimenti pertinenti ai propri bisogni (47%) e di strumenti capaci di semplificare le scelte quotidiane. Inoltre, oltre la metà degli italiani (57%) dichiara di essere disposta a condividere informazioni personali in cambio di offerte e condizioni più vantaggiose.In questo contesto, il nuovo programma cashback di Bper "combina semplicità d'uso, vantaggi immediati e rilevanza delle proposte per rafforzare il valore della relazione con il cliente nel tempo".

L’iniziativa - con cui entrano in connessione circa 6 milioni di clienti e un milione di imprese - "si inserisce all’interno del più ampio processo di modernizzazione e sviluppo digitale della banca, che vede significativi investimenti in digitalizzazione, cloud, intelligenza artificiale e cybersecurity, con l’obiettivo strategico di offrire servizi sempre più accessibili, personalizzati e sicuri, senza rinunciare al valore della relazione umana".

Per i clienti, il programma offre vantaggi economici concreti e ricorrenti, integrati nelle transazioni quotidiane. Per le imprese aderenti, rappresenta invece un nuovo canale per entrare in contatto con una comunità ampia e qualificata, accrescere la propria visibilità e sviluppare nuove occasioni di business.

“Stiamo costruendo un modo nuovo di essere banca. Il pagamento non è più soltanto l’atto conclusivo di un acquisto, ma diventa il punto di accesso a un ecosistema capace di mettere in relazione persone e imprese. Con Mastercard, abbiamo trasformato questa visione in un’esperienza semplice e pienamente integrata all’interno della nostra App, rendendo tecnologia e pagamenti strumenti di relazione e crescita condivisa. I nostri clienti privati possono ottenere valore concreto dalle proprie scelte quotidiane e le nostre imprese clienti possono aprirsi a nuove relazioni e opportunità di business. In questo modo il cliente è accompagnato, oltre che nei momenti finanziari, nella vita di ogni giorno”, dichiara Maurice Lisi, Head of Digital Business, Marketing & Payments di Bper Banca.

“Le aspettative dei consumatori stanno cambiando rapidamente. Oggi le persone cercano percorsi d'acquisto fluidi, personalizzati e sicuri, capaci di offrire soluzioni che semplificano la loro quotidianità. Questa collaborazione con BPER rientra nel più ampio impegno di Mastercard nel fornire servizi e tecnologie che abilitino un ecosistema data driven in cui clienti e merchant possano beneficiare di nuove opportunità di crescita e fidelizzazione”, commenta Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard.