Bruno (illy): “illy Monte Napoleone, sintesi perfetta del posizionamento di brand e della nostra strategia retail”

“Illy è senza alcun dubbio uno dei pochissimi brand caffè luxury al mondo e ha scelto come casa propria Monte Napoleone, che rappresenta in Italia, in Europa e nel mondo, la sintesi del lusso e del posizionamento di fascia alta”. Così Taddeo Bruno, International Markets & Retail Director illycaffè, intervenendo a valle dell’esclusivo evento organizzato per celebrare il secondo anniversario della riapertura del flagship store illy Monte Napoleone che porta la firma del prestigioso studio Acpv Architects Antonio Citterio Patricia Viel.