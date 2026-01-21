Buccetti (BIP): "Esplorare carburanti alternativi per facilitare la transizione e identificare soluzioni tecnologicamente efficienti e sostenibili per il consumatore"

"Lo studio analizza l'impatto dell'ETS2 sul mercato del GPL, con particolare attenzione sul trasporto leggero, il residenziale off grid e l'industriale. Emerge che ci saranno nuovi costi per il consumatore finale. Il GPL rimane una soluzione competitiva a livello economico, il BioGPL è poco diffuso e non competitivo, ha costi troppo elevati". Ha detto Federico Buccetti di BIP-Native Strategy, alla presentazione dello studio "L'impatto dell'ETS sul mercato del GPL", presso Palazzo Giustiniani a Roma.