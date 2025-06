Buccetti (BIP Group): "Studio ha identificato rimbalzo consumi gnl rispetto al passato"

“Lo studio ha avuto modo di avere un overview dell'intero mercato italiano sul Gnl lungo tutta la filiera. Ciò che abbiamo identificato è un rimbalzo nei consumi rispetto agli anni precedenti, dopo la decrescita dovuto alla crisi energetica nel 2022. Una crescita che porta oggi i consumi del 2024 a circa 200 kton l'anno di Gnl, circa l'80% coperto dall’autotrazione, quindi un’autotrazione in forte crescita, dovuta sicuramente a un abbassamento dei prezzi del gas naturale, che rispetto a quelli del 2022 sono tornati molto più bassi”. Così, Federico Buccetti, manager Native Strategy BIP Group, in occasione della presentazione dello studio di Bip Consulting sul mercato GNL e bioGNL in Italia e un piano di rilancio della filiera in 10 punti per accelerare la decarbonizzazione del trasporto stradale e marittimo, delle industrie e delle località off-grid, organizzata da Federchimica-Assogasliquidi presso la sede di AdnKronos a Roma.