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Caldo record e cambio armadio? 5 trucchi per farlo risparmiando in bolletta

Cosa dice un'analisi di Pulsee Luce e Gas sui consumi reali dei propri clienti

Caldo termometro - Archivio
Caldo termometro - Archivio
02 giugno 2026 | 08.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Caldo record e cambio armardio: un'operazione spesso rimandata, ma che le temperature estive rendono ormai una necessità. In questa corsa a liberare t-shirt e abiti leggeri, Pulsee Luce e Gas suggerisce come trasformare questa incombenza in un’opportunità concreta di risparmio energetico.

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L’obiettivo è proprio quello di dimostrare come anche un’attività fatta quasi di corsa, come il cambio armadio imposto dal caldo, possa diventare un’occasione per agire con maggiore consapevolezza. Un'analisi di Pulsee sui consumi reali dei propri clienti offre un dato interessante: durante i mesi più caldi, i consumi legati all’utilizzo di elettrodomestici per il lavaggio (-17,5%) diminuiscono in modo naturale. Come mai? Con l’arrivo dell’estate i lavaggi a pieno carico sono meno frequenti e vengono fatti a basse temperature. Un'inclinazione al risparmio che, con il giusto metodo, può essere ulteriormente ottimizzata.

I cinque consigli

Sono cinque i consigli di Pulsee Luce e Gas per un cambio armadio e per prepararsi all’estate a prova di caldo e di sprechi. 1) Lavare con intelligenza (e a pieno carico). Concentrare i bucati in un unico momento, utilizzando la lavatrice sempre a pieno carico. Prediligere i cicli di lavaggio a basse temperature (30-40°C): sono perfetti per rinfrescare i capi estivi e riducono il consumo energetico fino al 70% rispetto ai lavaggi ad alte temperature.

2) Stirare 'in serie'. Se non si può fare a meno di stirare, raggruppare più capi e farlo in un'unica sessione. Il ferro da stiro consuma la maggior parte dell'energia per raggiungere la temperatura; ottimizzare il processo evita di sprecare elettricità e di surriscaldare ulteriormente la casa. 3) Fare luce sul guardaroba con i led. Approfittare del momento in cui l'armadio è più vuoto per fare un check-up dell'illuminazione. Se si hanno ancora vecchie lampadine, sostituirle con alternative a led: consumano fino all'85% in meno, durano di più e non generano calore.

4) Prendere il controllo per risparmiare. Per trasformare le buone abitudini in un risparmio tangibile è fondamentale avere il pieno controllo della propria energia. Strumenti digitali semplici e intuitivi come Energimetro di Pulsee nascono proprio per rendere ogni scelta, anche la più piccola, un'azione efficace. Accessibile via app, permette di monitorare l'assorbimento dei singoli elettrodomestici, aumentando la consapevolezza e aiutando a tagliare gli sprechi per un risparmio che può arrivare fino al 10% annuo.

5) Preparare la casa al caldo (e al climatizzatore). Il cambio armadio è solo il primo passo. I dati Pulsee mostrano che con il caldo i consumi per la climatizzazione possono raggiungere picchi del +30%. Giocare quindi d'anticipo: schermare le finestre con tende da esterno o persiane durante le ore più calde per mantenere la casa fresca e ridurre il bisogno di accendere l'aria condizionata. Pulire anche i filtri del condizionatore per garantirne la massima efficienza dopo la pausa invernale. Ricordare che spesso il vero nemico del comfort è l'umidità, non solo il caldo: prima di abbassare la temperatura, scegliere la funzione 'deumidificatore'. Consuma notevolmente meno e spesso è sufficiente a garantire il benessere, con un impatto più leggero sulla bolletta.

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caldo risparmio energetico cambio armadio lavatrice ferro da stiro illuminazione a led
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