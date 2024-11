Campania, Ferrarelle società benefit-Sanidrink: nuovi laboratori per sviluppo scientifico e industriale

Ferrarelle società benefit - quarto player nel settore delle acque minerali in Italia - e Sanidrink, startup partecipata dall’acceleratore napoletano Materias, consolidano la loro collaborazione inaugurando a Riardo un laboratorio d’avanguardia, dove portare avanti la ricerca scientifica, confermando così il ruolo di Ferrarelle SB nel promuovere iniziative che favoriscono il progresso tecnologico e industriale della Campania. La collaborazione con Sanidrink è un esempio concreto di questa missione e punta a creare un modello virtuoso che unisca innovazione, sostenibilità e sviluppo per la comunità locale.

Alla cerimonia inaugurale, tenutasi oggi a Riardo (Caserta), sono intervenuti Carlo Pontecorvo, presidente di Ferrarelle Società Benefit; Luigi Nicolais, Presidente di Materias; Caterina Meglio, presidente di Sanidrink; e Aniello Cammarano, direttore generale di Materias e ideatore della tecnologia brevettata. I loro interventi hanno sottolineato l’importanza delle partnership locali per sostenere l'innovazione e lo sviluppo della regione Campania.

“Come medico, sono un convinto sostenitore della scienza e dell’importanza della sostenibilità anche in ambito tecnico-scientifico. Al contempo, come presidente di una Società Benefit, sono altrettanto persuaso che l’innovazione debba andare di pari passo con l’etica aziendale e l’impatto positivo su ambiente e società. La collaborazione con Sanidrink e l’inaugurazione di questo laboratorio a Riardo sono esempi concreti di come intendiamo contribuire concretamente in questa direzione” ha dichiarato Carlo Pontecorvo, presidente di Ferrarelle società benefit.

“Come Materias da anni lavoriamo alla valorizzazione della ricerca e al trasferimento tecnologico. Oggi sono entusiasta di poter raccontare il lavoro pionieristico di Sanidrink nella funzionalizzazione antimicrobica delle superfici. Questa tecnologia, che sfrutta peptidi ispirati al sistema immunitario umano, rappresenta una frontiera innovativa nella prevenzione delle infezioni, poiché permette di creare superfici attive contro i microrganismi patogeni senza innescare la resistenza batterica che oggi rappresenta una delle più gravi sfide sanitarie. Sanidrink ha concentrato le proprie energie nello sviluppo di applicazioni essenziali per la salute pubblica, come i tubi medicali e i prodotti per la prima infanzia, come i ciucciotti” ha commentato Luigi Nicolais, presidente di Materias.

“Siamo in una fase di scale-up del nostro processo produttivo, grazie all’acquisizione di nuove attrezzature che saranno operative nelle prossime settimane e al prezioso lavoro del nostro team, di cui fanno parte le dottoresse Rosalba Moretta ed Emilia Renzi. Questo avanzamento ci permetterà di presentare i nostri prodotti e le nostre soluzioni ad aziende che operano nel settore del packaging alimentare, dei medical devices e dell’early childhood” ha dichiarato Aniello Cammarano, direttore generale di Materias.

“Sanidrink crede fermamente che un approccio preventivo basato su soluzioni antimicrobiche efficaci possa migliorare la qualità della vita e ridurre il rischio di infezioni in ambienti particolarmente vulnerabili. Siamo orgogliosi del progresso fatto e continuiamo a investire in ricerca e sviluppo per anticipare le sfide sanitarie del futuro, contribuendo a un mondo più sicuro e protetto per tutti", è quanto affermato da Caterina Meglio, ceo di Materias.

Sanidrink è proprietaria di una famiglia di brevetti, estesi a livello internazionale, che rivendica soluzioni innovative basate su peptidi antimicrobici, e di un marchio registrato in diversi paesi. La tecnologia brevettata contribuisce ad aumentare la sicurezza alimentare dei materiali di imballaggio, a diminuire il rischio di infezioni nosocomiali e a incrementare igiene e sicurezza per la salute umana, grazie alla capacità di ridurre la diffusione di agenti patogeni. Questo approccio sostenibile è in linea con gli Obiettivi ONU 2030, in particolare l’Obiettivo 3 (salute e benessere), l’Obiettivo 6 (acqua pulita e servizi igienico-sanitari) e l’Obiettivo 12 (consumo e produzione responsabili), rafforzando l'impegno di entrambe le aziende per un futuro più sano e sicuro.