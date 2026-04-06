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Oggi si festeggia la Carbonara, perché è la pasta più amata dagli italiani

Il decimo anniversario della giornata dedicata a questa ricetta, ormai diventata un piatto internazionale

Un piatto di carbonara
Un piatto di carbonara
06 aprile 2026 | 11.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Oggi, 6 aprile, si celebra la pasta più amata dagli italiani: è il Carbonara Day. Un'indagine commissionata ad AstraRicerche dai Pastai di Unione Italiana Food, l'associazione di categoria aderente a Confindustria, rivela infatti che la carbonara si piazza al primo posto per 1 italiano su 2 (46,1%) tanto da venire promossa a pieni voti, con un bel 10 e lode.

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La 'regina' Carbonara con il 46% delle preferenze supera altre ricette iconiche del Belpaese come Spaghetti e vongole (42,6%) e Pasta al ragù (42,5%). Nettamente distaccate, seguono nella classifica delle ricette preferite, la Amatriciana (29,4%), Pomodoro e basilico (29,3%) e la Pasta al pesto (27,5%). Poi Orecchiette con cime di rapa (23,5%), Cacio e pepe (21%), Penne all’arrabbiata (20), Pasta alla norma (18,3%).

Una curiosità: a dispetto della sua origine territoriale, i Carbonara lovers più spiccati sono i residenti nel Nord-ovest (51%) e nel Nord-est (54%). Tantissimi sono i motivi per cui non si dice mai di no a un piatto di Carbonara, ma uno prevale nettissimamente su tutti: la Carbonara piace perché è buona (63,9%), anche se vi sono altre ragioni come un piatto della tradizione 27,2%, dai sapori bilanciati 21,1%, veloce da preparare 18,9%.

Unione Italiana Food: "La Carbonara è diventata piatto internazionale"

La Carbonara è un piatto di pasta sempre più internazionale e social. "Nel celebrare questa ricetta semplice, accessibile e facile da realizzare, vogliamo riaffermare come la pasta non sia solo un alimento iconico ma anche un valore culturale italiano che unisce milioni di persone nel mondo", sottilinea Paolo Barilla, presidente di Unione Italiana Food. "Come produttori, sentiamo profondamente la responsabilità che deriva dal portare in tavola l'alimento base della dieta mediterranea, democratico, sano, nutriente”.

"Ognuno ha i suoi segreti e la sua versione e l’equazione della Carbonara perfetta è una sfida che appassiona milioni di foodies e chef di tutto il mondo – commenta Margherita Mastromauro, presidente dei pastai di Unione Italiana Food - Abbiamo voluto festeggiare questo piatto per codificare la ricetta originale ma anche per andare oltre il concetto di ricetta ideale. E abbiamo avuto ragione: negli anni il Carbonara Day è diventato uno degli appuntamenti gastronomici più attesi, partecipati e condivisi dal web a livello globale". "Grazie anche al Carbonara Day, - aggiunge -oggi questa ricetta non è più una proposta turistica delle trattorie romane o un piatto di casa ma è presente nei menu di molti chef stranieri ed è la prova del suo respiro sempre più internazionale". E la prova arriva anche dal fatto che, un italiano su tre festeggia il Carbonara Day (34,9%) e, per 1 intervistato su 5, il possedere una sua giornata celebrativa è uno degli elementi che spiega il successo della Carbonara (18,9%).+

Come partecipare al Carbonara Day

Anche quest’anno, il Carbonara Day vive sui social con l'edizione 'Carbonara10eLode'. I food ambassador Samantha Puleo (@ilmiopiattoacolori) e Fabio Amato (@lacucinadifabiuccio) realizzeranno la loro Carbonara, ciascuno condividendo i propri segreti per una carbonara perfetta. Per partecipare all’evento virtuale le regole sono semplici: il 6 aprile basterà seguire l’hashtag #CarbonaraDay e cimentarsi in dirette video, condividere opinioni, foto e consigli su Instagram, Facebook e X.

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Carbonara Day carbonara carbonara ricetta originale carbonara ricetta
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