Carelli (L'Espresso): "Al festival 'Sette idee' si sfidano gli imprenditori del futuro"

"Il valore dell'iniziativa è quello di far crescere realtà create soprattutto da giovani che stanno avendo successo e che saranno probabilmente gli imprenditori del futuro. Il festival porta oggi a Milano 98 startup scelte fra le 374 che hanno aderito al bando. Tra queste ne sceglieremo 14 che arriveranno in finale, a Roma, il 9 dicembre: da questa competizione usciranno le startup alle quali daremo visibilità su L'Espresso, raccontando la loro storia", ha dichiarato Emilio Carelli, direttore de L'Espresso, dando il via a 'Sette idee', il Festival dell'Italia che innova organizzato dalla testata allo Step FuturAbility District di Milano e giunto quest'anno alla sua seconda edizione.