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Carne vitello: Bernardi (Nutrizionista) "Ottimale per bambini e anziani"

13 maggio 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
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La carne di vitello si inserisce perfettamente in una dieta bilanciata - lo afferma la Dott.ssa Elisabetta Bernardi, biologa e nutrizionista, specialista in Scienza dell'Alimentazione, intervenuta alla tavola rotonda organizzata da Assocarni, in collaborazione con SBK, nell'ambito di TuttoFood 2026 - apporta infatti molti nutrienti utili alla salute ma con apporto calorico ridotto; questa efficienza può tornare utile soprattutto in certe fasi della vita, ad esempio quando si è bambini o anziani, oppure alla donna in età fertile".

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