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Bollette luce e gas, aumenti in vista: prezzi fino al 40% in più in autunno e inverno

Facile.it: il prezzo dell’energia potrebbe salire del 65%, quello del gas addirittura del 113%

Lampadina - (Foto )
Lampadina - (Foto 123RF)
27 agosto 2026 | 13.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oltre al caro carburante presto gli italiani dovranno fare i conti con il caro energia; secondo l’analisi di Facile.it, tra settembre e dicembre le bollette potrebbero aumentare di quasi il 40% in più rispetto allo scorso anno. Una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato, quindi, nei prossimi 4 mesi spenderà tra luce e gas 982 euro, vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il prorogarsi della situazione di conflitto potrebbe tradursi in un autunno e un inverno 'bollenti' dal punto di vista delle bollette. Oggi i forward sui prezzi dell’energia elaborati da Eex e analizzati da Facile.it prevedono per i prossimi 4 mesi un PUN (prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica) in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre il Psv (indice di riferimento per il costo del gas) è in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025.

Quanto spenderanno le famiglie

Se i valori saranno confermati, quindi, considerando tutte le componenti che gravano in bolletta, tra settembre e dicembre 2026 una famiglia tipo con contratto di fornitura indicizzato nel mercato libero spenderà per l’energia elettrica 273 euro (+27% rispetto allo scorso anno), mentre per il gas la bolletta arriverà a 709 euro, in aumento del 43% su base annua.

"Questo è il momento giusto per valutare la propria offerta in vista dell’autunno e dell’inverno e confrontarla con le altre presenti sul mercato", spiegano gli esperti di Facile.it. "Passare ad una tariffa fissa, ad esempio, potrebbe essere una soluzione per mettersi al riparo dai possibili futuri aumenti, ma il consiglio è di farlo al più presto, prima che i prezzi, anche quelli bloccati, inizino a crescere", concludono.

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caro carburante caro bollette bollette luce e gas caro energia
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