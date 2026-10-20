Case, Barina (Confedilizia): "Servono informazioni corrette su salubrità e rischi nascosti"

"I temi affrontati a 'Comunicare l'Abitare 2026', dalla salubrità degli edifici ai rischi nascosti, come il radon, evidenziano l'importanza di poter contare su informazioni corrette e professionisti qualificati. Confedilizia Roma da voce ai proprietari, ne tutela gli interessi". Queste le parole dell'avvocatO Claudia Barina, presidente Confedilizia Roma, in occasione del think tank promosso da Casa Radio alla Casa dell'Architettura, 'Comunicare l'Abitare 2026', che ha riunito professionisti, istituzioni, associazioni e imprese.