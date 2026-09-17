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Castello Sgr, secondo closing a 45 milioni per Energy Transition Capital Fund

La raccolta sale da 26 a circa 45 milioni di euro e la platea raggiunge 52 investitori, con l’ingresso del primo sottoscrittore istituzionale

Castello Sgr, secondo closing a 45 milioni per Energy Transition Capital Fund
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17 settembre 2026 | 17.51
Redazione Adnkronos
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Castello Sgr accelera sulla transizione energetica e annuncia il secondo closing di Energy Transition Capital Fund, che raggiunge circa 45 milioni di euro di commitment, rispetto ai 26 milioni raccolti con il primo closing del 2025. L’operazione porta inoltre a 52 il numero degli investitori, con l’ingresso del primo sottoscrittore istituzionale, una cassa previdenziale professionale.

Il fondo, affiancato da Entracap come advisor strategico, è un fondo di investimento alternativo classificato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento europeo Sfdr e dedicato agli investimenti nella transizione energetica. La strategia punta in particolare sulle opportunità legate allo sviluppo di nuova capacità rinnovabile a servizio del sistema industriale italiano.

Fotovoltaico e sistemi di accumulo

Parallelamente alla raccolta, il fondo ha costruito una pipeline di progetti nei settori del fotovoltaico e dei Bess, i Battery Energy Storage Systems, facendo leva sulle competenze e sul posizionamento di Entracap.

I primi investimenti sono già entrati nella fase operativa, con l’avvio dei cantieri per due impianti fotovoltaici per una potenza installata complessiva di 9 MWe. Il comunicato segnala inoltre il positivo riscontro del sistema bancario, con finanziamenti già accordati, e richiama il lancio, a luglio, della Fiee Storage Platform powered by Entracap, dedicata allo sviluppo, alla costruzione e alla gestione di sistemi di accumulo elettrochimico.

Collocamento prorogato fino a settembre 2027

Alla luce dell’andamento della raccolta e delle prospettive di sviluppo del portafoglio, il consiglio di amministrazione di Castello Sgr ha deciso di prorogare di 12 mesi il periodo di collocamento, fino a settembre 2027.

Il fondo ha un target di raccolta di 50 milioni di euro e potrà raggiungere una dimensione massima di 100 milioni. L’obiettivo è ampliare ulteriormente la base degli investitori, sia istituzionali sia privati.

Schiavo: “Rafforziamo la presenza nelle infrastrutture”

“Il nuovo closing si inserisce nel percorso di progressivo rafforzamento della presenza di Castello Sgr nel comparto infrastrutturale, strategico per lo sviluppo della propria offerta di investimento”, commenta Giampiero Schiavo, amministratore delegato e direttore generale di Castello Sgr.

La società guarda in particolare, spiega Schiavo, alle opportunità legate a “energia, sistemi di stoccaggio, data center e logistica”. Energy Transition Capital Fund, aggiunge, consente di combinare l’accesso a comparti con significative prospettive di crescita con una selezione degli investimenti attenta ai fattori Esg.

Per Cristian Banfi, partner di Entracap, Key Man e Fund Manager del fondo, il secondo closing rappresenta “un passaggio importante” dopo il primo anno operativo. Gran parte dei capitali raccolti con il primo closing, sottolinea, risulta già impegnata e le nuove risorse permetteranno ora di ampliare l’attività di investimento.

Castello Sgr gestisce circa 5,3 miliardi di euro di asset, con oltre 90 fondi attivi e più di 400 immobili. Dal luglio 2023 fa parte di Anima e dall’aprile 2025 del gruppo bancario Banco Bpm.

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Tag
transizione energetica fotovoltaico sistemi di accumulo investimenti alternativi
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