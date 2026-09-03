Cerchiai (Bper), 'A L'Aquila Polo culturale come leva di sviluppo'

"L'apertura del polo culturale a L'Aquila, è una tappa di un progetto che porta a costituire una rete diffusa sul territorio che integrerà le città che un tempo erano sedi di banche autonome che pian piano sono venute a far parte del gruppo Bper e sono state integrate in una logica di accoglienza. È una tappa importante perché testimonia in modo molto concreto l'importanza di poter usare la cultura come leva per lo sviluppo non soltanto civile e sociale, ma anche economico dei territori". Così Fabio Cerchiai, presidente Bper, intervenuto a L'Aquila, all'inaugurazione del nuovo Polo Culturale de La Galleria Bper a Palazzo Farinosi Branconi.