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Cinema: a Venezia focus su finanza, crescita e nuove opportunità per il settore

04 settembre 2026 | 09.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Finanziare il futuro del Cinema e dell'Audiovisivo italiano: strumenti finanziari nazionali e prospettive europee per la crescita del settore". Questo il titolo del panel promosso dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), dal Dipartimento per le Attività Culturali e dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura svoltosi oggi a Venezia, presso l'Italian Pavilion, in occasione della 83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Tra i temi al centro dell'incontro il rafforzamento della capacità finanziaria delle imprese e l'accesso a fonti di finanziamento diversificate per sostenere crescita, competitività e internazionalizzazione della filiera cinematografica e audiovisiva italiana.

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