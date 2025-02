Civitavecchia punta sulla sostenibilità: al via il progetto Cold Ironing

Il porto di Civitavecchia compie un passo decisivo verso la transizione ecologica con l’avvio del progetto Cold Ironing, un’iniziativa dal valore di 81 milioni di euro finanziata con i fondi PNRR con l'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti consentendo alle navi di spegnere i motori durante la sosta in porto, grazie all’alimentazione elettrica da terra. Alla cerimonia di posa della prima pietra hanno partecipato il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, la Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, e il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino. Tutti hanno sottolineato l'importanza dell’iniziativa per il rilancio del porto e la sua trasformazione in un hub sostenibile e strategico per l’economia italiana. Il cantiere prevede l’elettrificazione delle banchine per 9 accosti (3 dedicati alle navi da crociera di grandi dimensioni, 4 per Navi Ro-RO e Ro-Pax di nuova generazione e 2 polifunzionali utilizzabili sia per Navi Ro-RO e Ro-Pax sia per navi da Crociera di medie grandi dimensioni) per abbattere le emissioni di NOx e SOx e migliorare la qualità dell’aria nella zona portuale.