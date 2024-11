Coccinelle cresce a doppia cifra, nei primi 9 mesi fatturato +13%

Nei primi nove mesi del 2024 la strategia customer-centric adottata da Coccinelle, orientata a rispondere in modo sempre più preciso alle esigenze del consumatore, ha portato a un rafforzamento in termini di posizionamento del brand registrando una solida crescita a doppia cifra in tutti i canali distributivi e nelle diverse aree geografiche. Crescita anche in termini di comunicazione e di prodotto. L’espansione e il rinnovamento a livello retail hanno rappresentato un elemento chiave della strategia aziendale che ha portato a nuove aperture in Italia, casa del brand, in Medio Oriente ad Abu Dhabi, a Malta, in Cina e in Repubblica Ceca, e le ristrutturazioni di boutique in località turistiche di rilievo come Taormina e Napoli in Italia e Atene in Grecia.A livello di performance finanziaria, i primi nove mesi dell’anno hanno visto un incremento del fatturato pari al +13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, supportato da un Ebitda (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) significativamente positivo.

Con un traguardo oltre i 100 milioni nel 2024, il mercato europeo si è distinto per una crescita del +15%, consolidando la posizione di Coccinelle come marchio leader nella regione. L’Italia ha mantenuto il suo ruolo centrale, contribuendo con il 44% delle vendite complessive, grazie alla forte presenza del brand sia nei canali diretti che in quelli indiretti. Mercati chiave come la Germania, l’Austria e l’Europa orientale hanno continuato a mostrare segnali di espansione. Il mercato asiatico ha contribuito per il 10% alle vendite totali del brand, mantenendosi stabile rispetto all’anno precedente. In quest’area, la riapertura della boutique nella città di Shanghai presso Daimaru Department Store in Cina e la riapertura della boutique presso il Central World Mall di Bangkok in Thailandia rappresentano importanti passi avanti nella strategia di espansione internazionale del marchio.

Nel Middle East, Coccinelle ha registrato una crescita significativa, con l'apertura della boutique presso The Galleria Al Maryah Island Mall ad Abu Dhabi, consolidando ulteriormente la presenza del marchio in un’area geografica strategica. L’e-commerce si conferma un canale fondamentale per l’azienda, contribuendo con il 6% al fatturato totale, una percentuale che sale oltre il 20% se si considera anche la distribuzione online attraverso il canale wholesale. I fatturati del canale coccinelle.com sono cresciuti del +10% contro il 2023. La rete di vendita globale di Coccinelle, oggi presente in 45 nazioni,include attualmente 120 negozi monomarca e circa 1.300 punti vendita nei principali department store e negozi multimarca di prestigio, oltre a una presenza rilevante nel settore del travel retail.Con risultati ottenuti, Coccinelle si posiziona come azienda in costante espansione e proiettata ad una crescita solida e costante. Tra le strategie per il 2025, il brand punta a consolidarsi con nuove aperture e restyling globali, una formazione mirata del personale tramite la Retail Academy e progetti di espansione in Giappone e Dubai entro il primo semestre. Il 2025 vedrà anche l’arrivo di importanti novità in ambito di prodotto, con il nuovo e simbolico modello C-ME e celebrazioni per il decimo anniversario della linea iconica Arlettis, oltre che a progetti speciali e nuove collaborazioni.