Come bisogna muoversi per migliorare le possibilità di ottenimento secondo Alessandro Carlini di Immobiliare.it

Non avere un contratto a tempo indeterminato non vuol dire che non si possa ottenere un mutuo. Anche se le banche considerano il 'posto fisso' una sicurezza, c’è la possibilità di ottenere un mutuo anche per chi lavora con un contratto diverso. A fare luce sulle tipologie di contratto che possono fare ottenere un mutuo e come bisogna muoversi per migliorare le tue possibilità di ottenimento Alessandro Carlini di Immobiliare.it.

Mutuo senza indeterminato, si può fare?

Se si ha un contratto a tempo indeterminato, ottenere un mutuo può essere più semplice in quanto le banche considerano il posto fisso una garanzia di stabilità reddituale. Inoltre, il rischio di perdere il lavoro è minore rispetto a chi ha un contratto a termine o lavora come autonomo. Questo rende la banca più propensa a concedere il mutuo per acquistare casa. Se si ha un contratto a tempo indeterminato ma part-time, ottenere un mutuo potrebbe essere più difficile rispetto a chi ha un contratto full-time. Questo accade per due motivi: il reddito mensile risulta più basso e potrebbe non essere sufficiente a coprire la rata del mutuo, alcune banche richiedono una soglia minima di stipendio per concedere un mutuo, rendendo più difficile l’ottenimento.

In questi casi, potrebbe essere necessario fornire garanzie aggiuntive come un anticipo alto o l’inserimento di un cointestatario. Avere un contratto a tempo indeterminato permette di ottenere più facilmente un mutuo. Tuttavia, è possibile richiedere un mutuo anche senza un contratto fisso.

Le alternative

Ci sono però delle alternative.

1) Partita Iva: se si lavora come libero professionista o autonomo con partita Iva, ottenere un mutuo è possibile, ma richiede alcuni accorgimenti. Le banche valutano il reddito in modo diverso rispetto a un lavoratore dipendente. Invece di guardare la busta paga mensile, analizzeranno i guadagni degli ultimi due o tre anni. Questo serve per capire se si ha un’entrata stabile e sufficiente a coprire la rata del mutuo. Per aumentare le possibilità di ottenere il mutuo, è importante avere una dichiarazione dei redditi che dimostra un fatturato costante o in crescita. Di solito, le banche richiedono che si abbia maturato almeno due modelli unici (quindi almeno tre anni di attività). In ogni caso, con alcune banche potresti ottenere il mutuo se hai aperto la partita Iva da meno tempo, a patto che dimostri di avere clienti fissi con pagamenti regolari e in crescita. Per dimostrare la solidità della tua attività, si deve presentare accuratamente i documenti che lo dimostrano. Per questo motivo, si deve scegliere con attenzione il commercialista di fiducia: quest’ultimo, infatti, può fare la differenza nella preparazione della documentazione necessaria da fornire alla banca per la tua richiesta.

2) Apprendistato: il contratto di apprendistato è una particolare tipologia di contratto a tempo determinato. Di norma dura tre anni e serve per formare il lavoratore prima della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Ottenere un mutuo con un contratto di apprendistato è possibile, ma ci sono alcuni aspetti importanti da considerare. L’obiettivo dell’apprendistato è formarti e prepararti per una conferma a tempo indeterminato, tuttavia il datore di lavoro non è obbligato per legge a confermarti al termine del periodo di apprendistato.

Se si ha un contratto di apprendistato, ecco alcuni consigli per aumentare le possibilità di ottenimento del mutuo. 1) Confrontarsi con più banche: non tutte le banche sono disposte a concedere un mutuo con un apprendistato. Per questo motivo, vai direttamente nella filiale della banca che hai scelto per chiedere se hai la possibilità di ottenere un mutuo con questa tipologia di contratto.

Richiedere una pre-delibera: si tratta di un servizio gratuito che permette di sapere se la banca è disposta a concedere il mutuo ancor prima di fare una richiesta ufficiale. Con la pre-delibera, quindi, si potrà sapere se ottenere il mutuo (e il relativo importo) con il contratto di apprendistato. Ricordare, tuttavia, che non tutte le banche forniscono questo servizio.

Presentare una lettera del datore di lavoro: tra i documenti da fornire alla banca per valutare la tua richiesta di mutuo, si può integrare una lettera firmata dal tuo datore di lavoro in cui si dichiara l’intenzione di assumerti a tempo indeterminato al termine del periodo di apprendistato.

Se si ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (conosciuto anche come contratto cococo), ottenere un mutuo può essere più difficile rispetto a un lavoratore dipendente, ma non impossibile. Le banche tendono a considerare i cococo come lavoratori con un’entrata meno stabile in quanto, lavorando a progetto, non hanno un’entrata fissa e continuativa come i lavoratori a tempo indeterminato.

Per aumentare le possibilità di ottenere un mutuo con un contratto cococo, si hanno due alternative. 1) Dimostrare la continuità del reddito: se hai collaborazioni continuative con la stessa azienda da diversi anni, puoi presentare alla banca i tuoi contratti precedenti per dimostrare la stabilità della tua attività lavorativa. 2) Inserire un garante: se un familiare o un’altra persona con reddito stabile si offre di fare da garante per il mutuo, la banca potrebbe essere più propensa a concederlo.

Il contratto di somministrazione è un tipo di contratto in cui un’agenzia interinale assume un dipendente e lo invia a lavorare presso un’azienda cliente. Quindi, anche se si lavora in un’azienda, si è formalmente dipendente dell’agenzia. Ottenere un mutuo con un contratto di somministrazione può essere complicato. Anche se si guadagna un buono stipendio nel tuo lavoro attuale, la banca prende in considerazione per il mutuo lo stipendio garantito dall’agenzia, se non si è impiegati temporaneamente in un’altra azienda. Di solito, questo stipendio è di circa 800 euro, dunque con ogni probabilità verrà richiesto l’inserimento di un cointestatario con un reddito considerato più stabile per ottenere il mutuo.

Se si ha un contratto a tempo determinato e vuoi richiedere un mutuo, potrebbero esserci più difficoltà rispetto a chi ha un contratto a tempo indeterminato. Per ottenerlo, la banca valuterà innanzitutto la scadenza del contratto, le possibilità di un rinnovo a tempo indeterminato e l’anticipo che si ha a disposizione per comprare casa. In ogni caso, si deve ricordare che non sono molte le banche che concedono il mutuo con un contratto a tempo determinato e, le poche che lo fanno, richiedono spesso requisiti stringenti come un numero di mesi minimo di durata residua del contratto o l’obbligo di un cointestatario.

I consigli

Se non hai un contratto a tempo indeterminato, per avere maggiori possibilità di ottenere il mutuo si possono seguire alcuni consigli. Cointestare il mutuo: inserire un cointestatario con un contratto a tempo indeterminato potrebbe aiutarti ad ottenere il mutuo più facilmente.

Inserire un garante: se non si ha un contratto fisso, avere un garante può essere d'aiuto. In questo modo, il garante si impegna a coprire le rate del mutuo in caso di difficoltà. Richiedere l’accesso al Fondo Consap: se si appartiene ad una delle categorie prioritarie (ad esempio se si è under 36), si può richiedere un mutuo Consap. In questo modo, lo Stato italiano farà da garante per il mutuo. Non tutte le banche consentono però l’accesso a questo mutuo agevolato.