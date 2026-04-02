Con Toiletpaper l’energia di Enel diventa pop

In occasione della Milano Art Week 2026, Enel presenta la collaborazione con TOILETPAPER, il progetto editoriale fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari.

Dal 14 al 19 aprile 2026 all’interno del TOILETPAPER Apartment di Milano si potrà scoprire un lato inedito e innovativo dell’energia attraverso MADE OF ENERGY – Enel goes pop by Toiletpaper, mostra aperta al pubblico che porta il tema dell’energia all’interno dell’universo visivo provocatorio e immaginifico che da sempre contraddistingue il magazine.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare l’energia di Enel attraverso un linguaggio nuovo, contemporaneo, accessibile e visivamente evocativo, capace di parlare anche alle nuove generazioni. Un incontro tra innovazione e creatività, che trasforma un servizio come la vendita di energia, in un’esperienza culturale e visiva sorprendente.

Al centro dell’esposizione una serie di undici fotografie appositamente realizzate dal team creativo di TOILETPAPER, nelle quali l’energia viene reinterpretata come forza vitale, movimento e trasformazione. Le immagini raccontano in modo nuovo concetti chiave per l’azienda, tra cui quelli di semplicità, affidabilità, trasparenza, cura, velocità e contemporaneità secondo l’estetica iconica del magazine – colori saturi, scenari surreali e un immaginario pop immediatamente riconoscibile. Il risultato è una narrazione visiva ironica e quasi spiazzante, capace di stimolare nuove riflessioni sul rapporto tra energia, tecnologia e vita quotidiana.

Il progetto espositivo sarà visibile – a ingresso libero – negli spazi del TOILETPAPER Apartment in via Balzaretti 8, nel quartiere Città Studi di Milano, una strada diventata negli anni un punto di riferimento internazionale per l’arte urbana, grazie alle facciate decorate con alcune delle immagini più celebri del magazine.

L’iniziativa si inserisce nel percorso già intrapreso da Enel che oltre a rendere l’esperienza dei clienti chiara e immediata fin dal primo momento, guarda al futuro del proprio brand, dimostrando di voler rinnovare i propri codici visivi e culturali in una prospettiva contemporanea: semplificare, anche attraverso l’arte, significa tradurre argomenti potenzialmente complessi in qualcosa di più diretto e accessibile.

La collaborazione con TOILETPAPER rappresenta per l’azienda un ulteriore passo verso una comunicazione più innovativa e culturalmente incisiva, capace di costruire, attraverso il linguaggio della creatività, affinità con le nuove generazioni e di trasformare un servizio percepito come tradizionale in un’esperienza d’impatto in grado di creare valore nel tempo.