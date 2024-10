Confitarma, ammiraglio Berutti Bergotto: "Marina Militare in prima linea per sicurezza mare"

"Quello che la Marina militare sta facendo è permettere l’utilizzo del mare in sicurezza da parte di tutti gli attori del thruster marittimo: dalle navi ai mercantili ai pescatori. Tutti devono poter utilizzare il mare in sicurezza. La situazione del Mediterraneo non è tranquilla, è un’area instabile, ci sono crisi e conflitti interni. La presenza della Marina Militare contribuisce a creare un ambiente marittimo sicuro, essenziale per il commercio e la cooperazione internazionale”. Queste le parole dell’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto sotto capo di Stato Maggiore della marina Militare in occasione dell’evento organizzato da Confitarma, Confederazione italiana armatori, a Napoli.