Confitarma: "Con Maria Teresa Di Matteo scompare figura di riferimento"

"A nome di tutta la squadra di Confitarma, il Presidente Mario Zanetti e il Direttore Generale Luca Sisto esprimono il profondo dispiacere e cordoglio per la scomparsa di Maria Teresa Di Matteo, Vicecapo di Gabinetto e Capo Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Maria Teresa Di Matteo è stata per lunghi anni un esempio di assoluta dedizione e professionalità, distinguendosi come un punto di riferimento essenziale per l'intero mondo delle infrastrutture e dei trasporti e, da ultimo, anche per il settore marittimo e portuale italiano". Così in una nota di Confitarma.

"La sua capacità di coniugare competenza tecnica, determinazione quotidiana e visione strategica ha favorito in modo determinante il rafforzamento del dialogo tra il cluster marittimo e le istituzioni, contribuendo ad affrontare con energia le quotidiane sfide del nostro comparto. Ci uniamo al dolore della bellissima famiglia di Maria Teresa Di Matteo e a tutti coloro che, come noi, ne conserveranno un ricordo indelebile", conclude la nota.