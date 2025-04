Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a Varsavia a margine dell'Ecofin informale, assicura che il taglio delle previsioni di crescita per quest'anno non comporterà una manovra correttiva, ma solo un rientro del deficit meno "significativo" di quanto inizialmente previsto. I "profili contabili" dell'Italia, dice, "non cambiano".