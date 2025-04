Oggi, mercoledì 30 aprile, si gioca la semifinale di Champions d'andata Barcellona-Inter trasmessa in diretta tv e streaming da Prime Video, che la renderà disponibile, in chiaro, anche a chi non è abbonato alla piattaforma sul NOVE.

La squadra di Inzaghi torna in campo per riscattare i 3 ko consecutivi rimediati con Bologna e Roma in campionato e Milan in Coppa Italia, mentre i blaugrana sono reduci dalla vittoria della Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid. Si gioca allo stadio Montjuic, calcio d'inizio alle 21.