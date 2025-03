Cosmetica, Ambrosini (Pettenon Cosmetics): "Noi ambasciatori del Made in Italy"

"Siamo una delle aziende più rappresentative del Made in Italy. Abbiamo più di 600 dipendenti, in maggioranza donne ed esportiamo in oltre 100 paesi nel mondo che rappresentano quasi il 70% del nostro fatturato. Una storia lunga 80 anni, con solide radici e valori molto sani e un futuro ambizioso di crescita e sviluppo nei mercati internazionali come ambasciatori del Made in Italy per una cosmetica di qualità, innovativa e più sostenibile”. Così Luigi Ambrosini, amministratore delegato Pettenon Cosmetics Italy, partecipando alla 56esima edizione di Cosmoprof worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica.