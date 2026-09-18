Cosmoprof svela il nuovo concept The Invisible Beauty per il sessantesimo anniversario

Dal 18 al 21 marzo 2027, nei padiglioni di BolognaFiere, Cosmoprof Worldwide Bologna, appuntamento internazionale che da sessant'anni accompagna l'evoluzione dell'industria cosmetica, riunendo aziende, professionisti e stakeholder dell'intera filiera, celebrerà il suo sessantesimo anniversario, confermandosi un momento di confronto e sviluppo per il settore beauty a livello globale. Con l'obiettivo di raccontare ciò che spesso resta dietro le quinte del prodotto finale, come persone, competenze, processi e decisioni, che aiutano a costruire il futuro della bellezza, la kermesse, in vista della prossima edizione, lancia il nuovo progetto di comunicazione The Invisible Beauty. Tra le novità dell'edizione 2027 anche un layout inedito: una significativa riorganizzazione e l'intento di rendere più riconoscibili le diverse aree merceologiche, indirizzare i flussi verso i settori di maggiore interesse e creare condizioni più favorevoli per incontri qualificati tra gli attori coinvolti.