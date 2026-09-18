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Cosmoprof, Zannini (Cosmoprof Worldwide Bologna): "Nel 2027 layout rivoluzionato per migliorare l'esperienza dei visitatori"

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18 settembre 2026 | 10.06
Redazione Adnkronos
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"Una delle novità della prossima edizione è il nuovo layout: avremo a disposizione un nuovo padiglione e questo ha consentito di riorganizzare il layout di manifestazione per rendere più fruibile la visita ai visitatori e agli operatori all'interno di questa fiera molto grande. Questa riorganizzazione ci consente di migliorare il flusso dei visitatori, agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta e l'incontro tra operatori ed espositori. Per noi questo è stato molto importante, in quanto l'aspetto logistico, in una fiera così grande, rappresenta uno degli elementi determinanti per rendere la fiera assolutamente di successo". Sono le parole di Enrico Zannini, Direttore Generale di Cosmoprof Worldwide Bologna, in occasione della presentazione di The Invisible Beauty, il nuovo progetto di comunicazione di Cosmoprof Worldwide Bologna, ideato in vista dell'edizione 2027, che celebrerà i 60 anni della manifestazione di riferimento a livello globale per l'industria cosmetica.

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