Cultura: Bianchi (Bper), 'Palazzo Farinosi Branconi rappresenta identità de L'Aquila'

"Restituiamo a L'Aquila Palazzo Farinosi Branconi, importante per l'identità culturale della città, e la collezione delle opere del nucleo aquilano della Corporate collection di Bper". Nel Polo Culturale il Gruppo porta non solo "le opere degli artisti che hanno fatto la storia dell'arte del territorio, ma anche una selezione di opere che consente di rendere quello aquilano il polo culturale del Centro-Sud della corporate collection". Sono le parole di Sabrina Bianchi, responsabile patrimonio culturale Bper, all'incontro con la stampa con cui è stato inaugurato il nuovo Polo Culturale de La Galleria Bper a Palazzo Farinosi Branconi, realizzato grazie alla ristrutturazione avviata dopo il sisma del 2009.