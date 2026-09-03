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Cultura, Cerchiai (Bper): "Polo dell'Aquila è tappa di una rete diffusa e una leva per lo sviluppo territori’

Fabio Cerchiai - (Foto Adnkronos)
Fabio Cerchiai - (Foto Adnkronos)
03 settembre 2026 | 12.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Quello di oggi, cioè l'apertura del polo culturale all'Aquila, è un evento importante per Bper perché è una tappa di un progetto che porta a costituire una rete diffusa sul territorio che integrerà le città storiche per Bper, cioè le città che un tempo erano sedi di banche autonome che pian piano sono venute a far parte del gruppo Bper e sono state integrate in una logica di accoglienza”. Così Fabio Cerchiai, presidente Bper, intervenuto a L’Aquila, all’inaugurazione del nuovo Polo Culturale de La Galleria Bper a Palazzo Farinosi Branconi. L’evento ha celebrato la restituzione alla comunità di due spazi, restaurati in seguito al sisma del 2009: la sede e un palazzo storico di Bper.

L’iniziativa è parte del più ampio progetto ‘Poli culturali Bper. Un sistema di patrimonio diffuso’, che trasforma le sedi storiche del Gruppo in luoghi di cultura e valorizza il patrimonio artistico e architettonico. Gli spazi restaurati nel capoluogo abruzzese sono pensati per ospitare iniziative culturali e mostre, come il percorso permanente ‘Scrigno di memorie. Paesaggi, colori e tradizione: cinque secoli d’arte del Meridione’.

“È una tappa importante perché testimonia in modo molto concreto l'importanza di poter usare la cultura come leva per lo sviluppo non soltanto civile e sociale, ma anche economico dei territori. E così è in realtà perché la cultura consente dialogo, confronto, riflessione: tutto questo se è utilizzato in modo corretto determina vicinanza, coesione e questo è il presupposto per creare relazioni solide, stabili con la clientela ma soprattutto con le comunità”. “Quello dei poli culturali è un progetto che porta alla costruzione di una rete che comprenderà quasi tutte le nostre città più importanti dal punto di vista storico. Tra poco avremo l'apertura di un polo culturale a Palazzo Barbantini-Koch nel mese di ottobre a Ferrara e sicuramente questa è una strada che continueremo a percorrere con la convinzione che la spesa in cultura non sia un costo ma un investimento” ha concluso Cerchiai.

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Polo culturale Bper rete diffusa sviluppo territoriale
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