Dal 4 al 6 ottobre a Cremona incontri, showcooking e ospiti illustri. Torna la Festa del Salame

L’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, ha presentato oggi nella sede della Regione, a Palazzo Lombardia, la sesta edizione della Festa del Salame, l’evento gastronomico dedicato a uno dei salumi più amati in tutto il mondo, che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre nel centro di Cremona. In questi tre giorni si potranno conoscere e degustare le varie tipologie di salame e non mancheranno anche incontri culturali, ospiti illustri, premiazioni, showcooking e tantissimo altro.

"La Festa del Salame di Cremona -spiega Mazzali- è un evento ormai consolidato nel panorama gastronomico italiano e lombardo, di cui rappresenta una vetrina strategica per promuovere i nostri prodotti d’eccellenza. Regione Lombardia vanta una tradizione culinaria che attira ogni anno turisti italiani e internazionali desiderosi di vivere esperienze autentiche, legate al cibo e al territorio. Tra le tipicità lombarde più conosciute spicca il salame, un cibo legato all’alimentazione popolare ma anche simbolo di eccellenza del gusto, che a Cremona diventa protagonista di una festa che anima l’intera città". Tra stand enogastronomici, laboratori di cucina e degustazioni guidate, "i visitatori potranno immergersi in un viaggio alla scoperta di sapori unici, show-cooking e incontri con i produttori locali, che hanno l’occasione di promuovere i loro prodotti su una scala più ampia".

"Il turismo enogastronomico -aggiunge l'assessore- rappresenta per la nostra regione una risorsa inestimabile, contribuendo non solo alla valorizzazione dei prodotti tipici, ma anche allo sviluppo economico dei territori coinvolti, in questo caso Cremona, che si conferma una città di cultura, musica e sapori inconfondibili. Dire salame è riduttivo per noi che lo conosciamo; per i turisti internazionali è un prodotto di qualità ed eccellenza incredibile ed è la leva per farli tornare sul territorio. Sul mangiare e produrre bene non abbiamo nulla da imparare da nessuno".

"La Festa del Salame -dice il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio- valorizza il prodotto, le sue origini e il territorio, con eventi, degustazioni guidate al PalaSalame, iniziative culturali, collaborazioni con scuole, ristoranti e bar, creando una vera festa cittadina. Il Salame Cremona Igp, protagonista dell’evento, rappresenta la tradizione norcina locale, che ha radici nell’agricoltura e negli allevamenti suini della Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto".

"La manifestazione mira a promuovere l’eccellenza del salame al pubblico e agli operatori, attirando gli appassionati di cucina con eventi gourmet -sottolinea Luca Zanacchi, assessore con delega a Commercio, Mobilità e Sport del Comune di Cremona-. Con la presenza di produttori da tutta Italia e l’allestimento del Villaggio della Mostarda, Cremona diventa una vetrina nazionale. L’Amministrazione comunale ringrazia organizzatori, sponsor ed espositori per la promozione della città dentro e fuori i confini territoriali".

"Il Salame Cremona Igp -ricorda Gian Domenico Auricchio, presidente della Camera di Commercio di Cremona- è il risultato di una attività di lavorazione delle carni che ha saputo coniugare le tradizioni del nostro territorio con processi innovativi delle produzioni. La Camera di Commercio punta a valorizzare le eccellenze agroalimentari attraverso contributi per le imprese, rafforzando il legame tra territorio e prodotti tipici, con l’obiettivo di promuovere la tradizione gastronomica e far conoscere la storia e la cultura di Cremona".