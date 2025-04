All'annuncio dei nuovi dazi imposti dall’amministrazione Trump l’opinione pubblica italiana ha reagito con forte preoccupazione sui social media. Il sentiment prevalente è marcatamente negativo (88%), caratterizzato da rabbia, scetticismo e tensione rispetto alle possibili conseguenze di queste misure. Le principali criticità sollevate riguardano l’impatto immediato su settori strategici per l’economia italiana (28%), tra cui l’export agroalimentare (21%) e l’industria automotive (15%), con il rischio di un ulteriore aggravamento della crisi economica”. È quanto emerge dal nuovo report di Human, la piattaforma di social listening di proprietà di Vis Factor, società leader nel posizionamento strategico, a proposito delle reazioni degli italiani all’annuncio dei nuovi dazi da parte del presidente americano, Donald Trump.

"Le reazioni oscillano tra rassegnazione e indignazione, con un diffuso timore che, in assenza di una risposta decisa da parte dell’Unione Europea, l’Italia possa subire ripercussioni significative - spiegano da Vis Factor - In questo scenario, cresce la pressione sul Governo Meloni affinché adotti una linea chiara e incisiva a tutela degli interessi nazionali. L’elevato livello di allerta nell’opinione pubblica evidenzia la necessità di azioni concrete per mitigare gli effetti di questa nuova escalation commerciale".