Design Week: Di Pietro (Hisense Italia), 'con 'The Colorful District' interagiamo con nostro pubblico'

Hisense ha concluso "un 2025 di successo, segnando un +20%. Il primo trimestre del 2026 prosegue questo trend di crescita in ciascuna famiglia di prodotto. In questo momento di crescita, il Fuorisalone è un momento importante e strategico perché abbiamo la possibilità di interagire con il nostro pubblico presentando 'The Colorful District', all'interno del quale si trovano tutte le esperienze colorate legate ai nostri prodotti". Così Gianluca Di Pietro, Ceo Hisense Italia, alla presentazione di "The Colorful District", l'installazione immersiva di Hisense che esplora la relazione tra colore, tecnologia e vita quotidiana. L'opera sarà disponibile dal 20 al 26 aprile, Officina 14, la location di Via Tortona 14 a Milano, nel contesto del Fuorisalone.