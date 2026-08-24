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Desme Digital entra nel Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy

L'agenzia porta nella rete venti professionisti e due filoni di ricerca applicata sull'intelligenza artificiale

Desme Digital - (foto Ufficio stampa)
Desme Digital - (foto Ufficio stampa)
24 agosto 2026 | 12.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Desme Digital ha aderito al Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy (MinIT), la rete che riunisce imprese, atenei, centri di ricerca e istituzioni attivi nel trasferimento tecnologico e nello sviluppo delle filiere del Made in Italy. Il Cluster lavora su ricerca, trasferimento tecnologico, progettazione condivisa e networking, con l'obiettivo di favorire il confronto tra università e sistema produttivo. L'agenzia porta nel Cluster le proprie attività di ricerca applicata sull'intelligenza artificiale, che procedono lungo due direttrici. La prima riguarda l'applicazione dell'IA nei processi ad alta intensità di conoscenza in ambiti sensibili e ha due obiettivi: rendere esplicito e verificabile il ragionamento alla base delle risposte dei modelli generativi, attraverso approcci neurosimbolici, e proteggere la proprietà intellettuale tramite soluzioni di edge computing. La seconda riguarda l'impiego dell'Ia in ambito transmediale, per costruire ecosistemi capaci di integrare contenuti, formati e fonti diverse.

Desme Digital lavora con imprese, enti pubblici e organizzazioni su comunicazione, branding, digital marketing, rapporti con i media e progetti di trasformazione digitale. L'organico conta circa venti professionisti, in maggioranza under 40, con competenze che vanno dalla progettazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche alla produzione di contenuti. Con l'adesione al Cluster l'agenzia potrà partecipare ai tavoli di confronto della rete e concorrere a progetti condivisi con gli altri aderenti.

L'ingresso in MinIT arriva dopo anni di investimento sul territorio: sin dall'avvio l'agenzia ha costruito il proprio organico assumendo professionalità locali e creando posizioni qualificate per giovani. "L'ingresso in MinIT apre una nuova fase per noi. Crediamo che la competitività del Made in Italy si costruisca mettendo in relazione identità, tecnologia, ricerca e capacità di comunicare il valore generato. Nel Cluster porteremo le nostre competenze e la prospettiva di un'impresa radicata nel territorio, che investe nei giovani e guarda a una dimensione nazionale", dichiara Vincenzo Morello, presidente di Desme Digital.

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Made in Italy Cluster Tecnologico Nazionale Intelligenza Artificiale Trasferimento tecnologico
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