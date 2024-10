Digitale, al via 'ComoLake2024 - The Great Challenge' con oltre 160 relatori da 14 Paesi

Comincia oggi ComoLake2024 - The Great Challenge, l'expo-congress internazionale su innovazione e digitale, organizzato da Micromegas, che si terrà fino al 18 ottobre 2024 al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba, a Cernobbio, sul lago di Como. L'evento si sviluppa in 7 aree tematiche chiave attraverso un programma ricco di panel e interventi con oltre 160 relatori provenienti da 14 Paesi, in rappresentanza di governi, organizzazioni internazionali, università, organismi di controllo e mercato. ComoLake2024 vede inoltre un'importante presenza di istituzioni e aziende: sono oltre 20 i patrocini ministeriali e 84 le aziende, molte delle quali brand internazionali.

Obiettivo dell'evento è di costruire e mantenere aperto il rapporto tra Stati e le aziende del digitale che siano grandi corporation o realtà emergenti, per condividere insieme le opportunità e le responsabilità che le nuove frontiere dell’innovazione richiedono. Nel corso dei 4 giorni di lavori, Micromegas ha inoltre organizzato diverse attività collaterali: il 15 ottobre, alle 20.30, al Teatro Sociale di Como, i partecipanti a ComoLake2024 parteciperanno allo spettacolo Illusionistheatre della compagnia 'Illusionisti della Danza', una esibizione che coniuga danza, tecnica e massima innovazione con il supporto di speciali effetti video, proiezioni su originali fondali, giochi di luce e soluzioni registiche.

Inoltre, nell'ambito delle iniziative di diplomazia ambientale volte a promuovere l'impegno dell'Italia nella tutela dell'ambiente, Micromegas e l'Arma dei carabinieri, attraverso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (Cufaa), organizza una mostra sulle attività di questo comando, con il coordinamento della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite e in collaborazione con l'Aeronautica Militare, Leonardo e Telespazio. La mostra racconta il secolare impegno dell'Arma dei carabinieri nella tutela e conservazione della natura e mette in luce, in particolare, l'impegno del Cufaa nella tutela e conservazione della biodiversità.