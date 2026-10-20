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Disi (Enea): "Teatro e informazione per sensibilizzare sulla riqualificazione degli immobili"

"Lo spettacolo La Casa Cambia punta a superare le barriere che frenano le scelte dei cittadini"

Antonio Disi - (Foto Adnkronos)
Antonio Disi - (Foto Adnkronos)
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20 ottobre 2026 | 12.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Casa Cambia è uno spettacolo che parla di abitare, con la stessa logica del teatro greco: educare, trasferire conoscenze e informare". Lo ha detto Antonio Disi, ricercatore Enea, illustrando il progetto teatrale dedicato alla casa e alla riqualificazione degli immobili in occasione di 'Comunicare l’Abitare 2026', il think tank promosso da Casa Radio alla Casa dell’Architettura a Roma. L’iniziativa punta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di ripensare il modo di abitare e intervenire sulle proprie case. "L’obiettivo - ha spiegato Risi - è presentare in anteprima uno spettacolo che porteremo successivamente anche in altre città italiane, coinvolgendo architetti, ingegneri, geometri e cittadini per parlare della casa e di come cambiare il modo di abitare e riqualificare".

Uno degli obiettivi è comprendere perché spesso le decisioni di riqualificazione arrivino tardi o non si traducano in interventi concreti. "È molto complicato per un tecnico accompagnare una persona verso la decisione di cambiare e riqualificare casa. Con questo spettacolo - ha concluso il ricercatore - cercheremo di riflettere, sensibilizzare e valutare quali sono le barriere e perché non si riesce ad arrivare fino in fondo".

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Tag
riqualificazione abitare teatro informazione
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