Ditre Italia collabora con Moorer in occasione del Salone del Mobile

In occasione del Salone del Mobile 2025, Ditre Italia presenta una nuova collaborazione con il brand di lusso MooRER, proseguendo così il suo consolidato dialogo con il mondo della moda, riflesso dell’approccio sartoriale insito nel Dna del brand, che considera ogni prodotto come un capo su misura pensato per offrire un comfort senza compromessi. Il frutto di questo incontro è una capsule collection con il divano Melville, disegnato dal designer francese Patrick Norguet, reinterpretato con quattro nuove varianti cromatiche ispirate alle tonalità della nuova collezione Sea Island primavera/estate 2025 di Moorer.

Una collaborazione che celebra lo stile sofisticato e l’uso di materiali esclusivi, caratteristiche distintive di entrambi i brand, e che rappresenta l'equilibrio perfetto tra lusso, design e ricerca. La capsule si ispira alla collezione spring summer 2025 di MooRER, realizzata nel pregiato cotone Sea Island proveniente dalle terre tropicali di Barbados e Giamaica. Le quattro nuove varianti colore – Caribbean Turquoise, Tobago Beach, Kingston White e Jamaican Deep Sea – sono ispirate ai toni caldi e vibranti delle isole dei Caraibi e rinnovano il design del divano Melville, che si arricchisce anche del lussuoso dettaglio del bottone in madreperla australiana. Un prodotto che rappresenta l'incontro perfetto tra moda e design.

Patrick Norguet ha disegnato un divano che unisce volumi decisi a un comfort che richiama l’eleganza di un capo sartoriale. I dettagli curati, come i lembi ripiegati dello schienale e della seduta che ricordano l'abbottonatura di un colletto, contribuiscono a conferire al prodotto un aspetto morbido e pieno, invitando al relax senza mai sacrificare lo stile. Così, Melville diventa una fusione perfetta tra il design contemporaneo e la maestria artigianale, proprio come la collezione di MooRER. A completare la capsule, i cuscini realizzati in cotone Sea Island, una fibra rara e preziosa apprezzata per la sua morbidezza, resistenza e naturale lucentezza. Da secoli simbolo di esclusività, il cotone Sea Island, derivato dalla rara pianta Gossypium Barbadense, è considerato il più pregiato al mondo grazie alle sue caratteristiche uniche e alla produzione estremamente limitata.

Presentata in esclusiva durante la Milano Design Week all’interno del flagship store di Ditre Italia in via Solferino, la collaborazione simboleggia un incontro speciale tra raffinatezza e innovazione, tra artigianalità e design contemporaneo, un viaggio tutto made in Italy tra ispirazioni tropicali e dettagli esotici.