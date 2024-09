Lo strumento messo a punto dal ministero del Lavoro e dall’Inps utilizza i dati e l’intelligenza artificiale per rendere più accessibili le opportunità di impiego. Agevolando l’attuazione delle nuove misure per le politiche del lavoro, inclusione sociale e contrasto alla povertà, ovvero il Supporto per la formazione al lavoro (Sfl) e l’Assegno d’inclusione (Adi).