Dopo oltre 10 anni riprendono i voli diretti Roma-Tripoli

Con il primo volo di Ita Airways decollato oggi da Roma Fiumicino e atterrato a Tripoli Mitiga ripartono i voli diretti tra Roma e Tripoli dopo oltre dieci anni, un'operazione che "si inserisce nel solco di uno sforzo costante e corale da parte delle istituzioni e del sistema imprenditoriale italiano, con l’obiettivo di rafforzare i legami con la Libia, partner strategico e privilegiato per il nostro Paese - si legge in una nota della Farnesina - Italia e Libia lavorano fianco a fianco per costruire un dialogo sempre più strutturato per far fronte alle sfide comuni, dalla sicurezza alla crescita sostenibile, dal contrasto all’immigrazione irregolare allo sviluppo agricolo industriale".

L’Italia è il primo partner commerciale della Libia, con oltre 9 miliardi di euro di interscambio complessivo nel 2023, essendo il terzo esportatore (dopo Cina e Turchia) e il primo importatore nel Paese. Il Governo italiano ha recentemente aumentato il numero di borse di studio per studenti libici, che con 110 studenti all’anno rappresenta il numero più alto dell’intera rete diplomatica italiana.

L’operativo dei voli di Ita Airways fra l’Italia e la Libia, prevede due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica, nei seguenti orari: partenza da Roma Fiumicino alle 9.15 e arrivo a Tripoli Mitiga alle 12.10 (ora locale) e partenza da Tripoli Mitiga alle 13.05 (ora locale) e arrivo a Roma Fiumicino alle 14.10.

"Siamo orgogliosi di inaugurare oggi il nostro primo volo commerciale diretto da Roma Fiumicino a Tripoli, che rafforza i collegamenti commerciali e culturali tra l'Italia e la Libia, a sostegno delle relazioni bilaterali tra i due Paesi – dichiara Andrea Benassi, direttore generale Ita Airways - Questo nuovo volo è l’ennesima dimostrazione dell’impegno continuo della Compagnia nel fornire connettività di qualità all’Italia e nel supportare con orgoglio il progresso e lo sviluppo del Sistema Paese e delle realtà imprenditoriali che operano in Libia".

Per Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, "la nuova rotta per Tripoli rappresenterà un ponte strategico tra il nostro Paese e la Libia, rafforzando il posizionamento del nostro hub a supporto della connettività dell’Africa, continente che proprio nel 2024 ha conseguito un livello record superando la soglia di 2 milioni di passeggeri da/per Roma, in crescita del 38% rispetto all’anno precedente”.

L’Italia e la Libia, sottolinea Fabio Nicolai, direttore generale Enac f.f., "tornano finalmente a essere collegate da oggi con voli diretti operati da Ita Airways che consentono nuove prospettive economiche e commerciali. Mai quanto oggi, il trasporto aereo rappresenta un anello di congiunzione strategico tra popoli e culture che, come in questo caso, rinnova gli antichi vincoli di amicizia che legano i nostri due Paesi". Lo sottolinea anche il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma: "Facendo sistema e superando pregiudizi è possibile realizzare ponti ideali per abbattere barriere fisiche e culturali e aprire occasioni reciproche di crescita economica, commerciale e rinsaldare l’amicizia tra due Paesi legati da una cultura mediterranea che, da millenni, tende ad unire”, dice.

Anche per Muhanad Saeid Younus, Ambasciatore di Libia in Italia, "questo collegamento rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della cooperazione tra i nostri Paesi, frutto degli sforzi congiunti dei governi libico e italiano. È un nuovo inizio che rafforza i legami tra i nostri popoli e apre nuove opportunità per la cooperazione economica, commerciale e culturale. Auspichiamo che questo sia solo il primo di molti successi bilaterali a beneficio di entrambe le nazioni".