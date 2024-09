Douglas Leone, il guru italiano della Silicon Valley - Ascolta

"Abbiamo una visione diversa del rischio rispetto alla maggior parte delle altre persone". Sono le parole di Douglas Leone, l’italiano guru della Silicon Valley pronunciate durante un incontro con gli studenti della Stanford Graduate School of Business in California. Non tutti sanno chi è Douglas, non rilascia molte interviste, in pochi conoscono la sua storia ma ha un potere infinito nella Silicon Valley. Sarà peraltro fra gli speaker della Italian Tech Week 2024 di Torino. Scopriamo allora assieme chi è.