Ecco i Vincitori di The World's 50 Best Restaurants: al primo posto il Disfrutar di Barcellona

La Spagna si conferma al centro della cucina raffinata del mondo. Sei ristoranti della nazione europea sono infatti presenti nella lista dei 50 migliori ristoranti del mondo per il 2024, tre dei quali tra i primi cinque. Per trovare il primo ristorante italiano, bisogna arrivare alla 12esima posizione dove si trova Lido 84, di Gardone Riviera.

I premi The World’s 50 Best Restaurants – considerati gli Oscar della gastronomia – sono stati consegnati mercoledì sera durante una cerimonia al Wynn di Las Vegas, con il primo premio assegnato al Disfrutar di Barcellona. Classificato al secondo posto l'anno scorso, è di proprietà e gestito dagli chef Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casanas.

Il fatto che questo trio si sia incontrato mentre lavorava al leggendario El Bulli dovrebbe fornire alcuni indizi su cosa possono aspettarsi i commensali: piatti fantasiosi e giocosi eseguiti con maestria tecnica, come la ciambella Panchino ripiena di caviale, il panino al gazpacho ghiacciato e il piccione con spaghetti di amasake kombu, mandorla e uva.

Al secondo posto si piazza Asador Etxebarri di Atxondo, non lontano dalla città portuale spagnola di Bilbao. Sotto la guida dello chef Victor Arguinzoniz, è famoso per offrire barbecue imbattibili che mettono in risalto la qualità degli ingredienti, come il gambero rosso di Palamós semplicemente grigliato e servito da solo.

Ma non puoi mai escludere Parigi. Al terzo posto si è piazzato il Table di Bruno Verjus della capitale francese, al quarto posto un altro ristorante spagnolo, il Diverxo di Madrid.

Al quinto posto c'è il Maido di Lima, uno dei tre ristoranti della città a fare parte della lista, dando un ulteriore impulso alla reputazione della capitale peruviana come principale destinazione gastronomica del Sud America. Il Messico è stato il grande vincitore in Nord America, guadagnando tre ristoranti nella lista, guidato dal ristorante Quintonil di Città del Messico, che è arrivato settimo.

Il resto della lista

Avere sei ristoranti nella lista è stato sufficiente per fare della Spagna il più grande vincitore della serata a Las Vegas. In termini di città, Parigi e Bangkok sono al primo posto, ciascuna con quattro ristoranti in classifica. Gaggan Anand, al numero nove, è stata la prima voce della capitale tailandese.

Per quanto riguarda il paese ospitante dell'evento, gli Stati Uniti avevano due ristoranti nella lista dei 50 migliori di quest'anno. L'Atomix di New York City è arrivato sesto quest'anno, guadagnando due posizioni rispetto allo scorso anno. SingleThread, nella città di Healdsburg nella Sonoma Valley in California, è arrivato al 47° posto.

Sono stati premiati tre ristoranti di Tokyo, con il ristorante Sézanne (votato come miglior ristorante dell'Asia nel 2024) che si è classificato al 15° posto come il più alto nella capitale giapponese. Hong Kong ha visto due dei suoi ristoranti entrare nella lista, ed entrambi hanno fatto passi da gigante. Wing è stata la new entry più alta dell'intera lista, al 20° posto, mentre The Chairman è stato lo scalatore più alto, passando dal 50° posto dello scorso anno al numero 26.

La lista è stilata in base ai voti della The World's 50 Best Restaurants Academy composta da 1.080 esperti internazionali del settore della ristorazione, tra cui scrittori e chef gastronomici, in 27 regioni del mondo. I ristoranti possono vincere il primo premio solo una volta, dopodiché vengono inseriti in un programma separato "Best of the Best".

I membri di quel gruppo d'élite includono Geranium e Noma a Copenaghen, così come Eleven Madison Park di New York, The Fat Duck vicino a Londra, Osteria Francescana a Modena, Italia, e Mirazur a Mentone, Francia. Il vincitore dello scorso anno, il Central di Lima, Perù, ora si aggiunge a questa lista.

I 50 migliori ristoranti del mondo 2024

1. Disfrutar (Barcellona, ​​Spagna)

2. Asador Etxebarri (Atxondo, Spagna)

3. Tavolo di Bruno Verjus (Parigi, Francia)

4. Diverxo (Madrid, Spagna)

5. Maido (Lima, Perù)

6. Atomix (New York City) – Miglior ristorante del Nord America

7. Quintonil (Città del Messico, Messico)

8. Alchimista (Copenaghen, Danimarca)

9. Gaggan Anand (Bangkok, Tailandia)

10. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

11. Septime (Parigi, Francia)

12. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

13. Trèsind Studio (Dubai, Emirati Arabi Uniti)

14. Quique Dacosta (Denia, Spagna)

15. Sézanne (Tokyo, Giappone)

16. Kjolle (Lima, Perù)

17. Kol (Londra, Inghilterra)

18. Plénitude (Parigi, Francia)

19. Reale (Castel di Sangro, Spagna)

20. Wing (Hong Kong) – Premio più alto per le New Entry

21. Florilège (Tokyo, Giappone)

22. Steirereck (Vienna, Austria)

23. Suhring (Bangkok, Tailandia)

24. Odette (Singapore)

25. El Chato (Bogotà, Colombia)

26. Il Presidente (Hong Kong)

27. A Casa do Porco (San Paolo, Brasile)

28. Elkano (Getaria, Spagna)

29. Boragó (Santiago, Cile)

30. Ristorante Tim Raue (Berlino, Germania)

31. Belcanto (Lisbona, Portogallo)

32. Den (Tokyo, Giappone)

33. Pujol (Città del Messico, Messico)

34. Rosetta (Città del Messico, Messico)

35. Frantzén (Stoccolma, Svezia)

36. The Jane (Anversa, Belgio)

37. Oteque (Rio de Janeiro, Brasile)

38. Sorn (Bangkok, Tailandia)

39. Piazza Duomo (Alba, Italia)

40. Le Du (Bangkok, Tailandia)

41. Mayta (Lima, Perù)

42. Ikoyi (Londra, Inghilterra)

43. Nobelhart & Schmutzig (Berlino, Germania)

44. Mingles (Seoul, Corea del Sud)

45. Arpège (Parigi, Francia)

46. ​​SingleThread (Healdsburg, California)

47. Castello Schauenstein (Fürstenau, Svizzera)

48. Hiša Franko (Caporetto, Slovenia)

49. La Colombe (Città del Capo, Sud Africa)

50. Uliassi (Senigallia, Italia)