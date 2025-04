Papa Francesco, arcivescovo Delpini: "Ha sempre avuto attenzione per Milano" - Video

"Noi milanesi abbiamo un dovere un po' particolare di riconoscenza, perché Papa Francesco ha sempre avuto una particolare attenzione per Milano e anche per me personalmente". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, al termine della Messa celebrata questo pomeriggio nella chiesa di Sant’Angelo, ricordando la visita del Pontefice nel 2017 nel capoluogo lombardo. "Quella giornata è stata memorabile, perché veramente si è avuta l'impressione che tutta Milano partecipasse. La sua presenza, la sua parola hanno lasciato una traccia particolarmente significativa".