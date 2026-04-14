Earth Day, dal 16 al 19 aprile torna il Villaggio per la Terra

Giovedì 16 aprile nel cuore verde della Capitale prenderanno il via le celebrazioni nazionali dell’Earth Day, l’evento più impattante al mondo per la tutela del Pianeta con oltre un miliardo di cittadini coinvolti attivamente attraverso una rete di oltre 200mila partner in 193 Paesi. Centinaia gli eventi in programma dal 16 al 19 aprile nell’area del Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio. Attraverso l’opera di centinaia di volontari appartenenti a 250 organizzazioni partner, il Villaggio per la Terra (villaggioperlaterra.it) ospiterà numerose attrazioni gratuite per giovani e famiglie.

“Il mondo deve aver perso il lume della ragione se di fronte all’urgenza di trovare nuovi modelli di sviluppo, capaci di restituire al Pianeta la sua salute e all’umanità la felicità di cui ha bisogno, preferiamo scatenare guerre devastanti - dichiara Pierluigi Sassi alla guida dell’Earth Day italiano - Il Villaggio per la Terra sarà un luogo di grande festa dove tutto è gratuito come in natura. Sarà la testimonianza vivente di quanta bellezza siamo oggi chiamati a difendere dalle brame di profitto e di potere che stanno minacciando il nostro futuro”.

Si parte con il villaggio dello sport nel quale federazioni e associazioni sportive offriranno al grande pubblico la possibilità di provare oltre 30 discipline. E poi il grande villaggio della biodiversità realizzato dai Carabinieri Forestali con decine di tutor esperti che guideranno i visitatori attraverso le meraviglie della natura. Con il patrocinio di Asvis, 17 piazze racconteranno gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda Onu 2030 grazie ad un fitto calendario di eventi organizzati da decine di associazioni e consorzi. Sul viale delle scienze alcuni tra i più importanti enti scientifici del Paese realizzeranno esposizioni e laboratori con una grande attenzione allo Spazio grazie alle collaborazioni con Asi e Cira. Sempre attrattiva anche l’area bambini dove Pompieropoli e decine di laboratori a tema assicureranno ai più piccoli divertimento educativo.

C'è, inoltre, il Green Market di prodotti artigianali presente su entrambe le aree attrezzate con street food e biliardini. Mentre il programma di intrattenimento musicale coinvolgerà sia il Galoppatoio che la Terrazza del Pincio con numerosi artisti.

Non solo. L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, accompagnerà 150 giovani provenienti dai Paesi dell’Unione Europea nella stesura del Manifesto dei Sogni dei Giovani Europei. Un documento elaborato attraverso una metodologia innovativa chiamata Dream che consentirà ai giovani di esprimere liberamente i propri desideri per il futuro e di immaginare il percorso per poterli vedere realizzati. Il tutto avverrà il 16 e 17 aprile nello scenario offerto dalla Terrazza del Pincio, assieme ad ospiti di eccezione, tra i quali il maestro del cinema Ferzan Özpetek intervistato per l’occasione dal giornalista Malcom Pagani.

Domenica una giornata ricca di eventi celebrerà il Futuro insieme al Fondo Fon.Te. che festeggia così il suo trentennale. Sulla Terrazza del Pincio sarà allestito un Bosco in Vaso e realizzata la storica Marcia per la Terra con bande musicali, la grande Caracca con i suoi tamburi insieme ai trampolieri (partenza alle 11). Nel pomeriggio verrà lanciato il Manifesto per un Futuro fondato sui Valori.