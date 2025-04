Sono 25 le aziende italiane che offrono opportunità di crescita e sviluppo professionale identificate da LinkedIn, il più grande network professionale al mondo, nella sua classifica annuale pubblicata oggi, 'Top Companies 2025 Italia', e realizzata analizzando i dati della piattaforma sulla base di una serie di criteri di valutazione riguardanti sia le organizzazioni sia i lavoratori.

Curata dal team di LinkedIn Notizie, questa lista intende rappresentare una guida per i professionisti in ogni fase della loro carriera, sia per coloro che desiderano migliorare le proprie competenze, sia per chi sta esplorando nuove opportunità lavorative.

Queste le 25 aziende in classifica: Accenture, Prysmian, Salesforce, Intesa Sanpaolo, EY, Unicredit, Amazon, STMicroelectronics, Eli Lilly and Company, Leonardo, Ibm, Evotec, Oracle, Apple, Dxc Technology, Poste Italiane, Avio Aero (GE Aerospace), Nokia, Ferrovie dello Stato Italiane, Tetra Pak, Vertiv, Micron Technology, Saipem, Hitachi, Ariston.

Quest'anno, la classifica mette in evidenza aziende nei settori della consulenza, della tecnologia e del manifatturiero, riflettendo le dinamiche in evoluzione del mercato italiano. Accenture riconquista la vetta, a conferma del ruolo importante delle società di consulenza strategica e digitale, mentre l’ingresso di Prysmian e Salesforce direttamente al secondo e terzo posto sottolinea il peso dell’industria manifatturiera e tecnologica.

Intesa Sanpaolo si posiziona al quarto posto, mentre Unicredit risale fino alla sesta posizione, dimostrando la centralità del settore bancario. Amazon guadagna terreno, passando dall’undicesimo al settimo posto, confermando la sua crescita nel mercato italiano.

Il settore tecnologico digitale conferma la sua rilevanza con l’ingresso di IBM (11° posto), Oracle (13°), Apple (14°) e il ritorno di Nokia (18°). Mentre quello aerospaziale si distingue con il ritorno di Leonardo al decimo e il debutto di Avio Aero, società italiana di GE Aerospace, al diciassettesimo. Anche il settore dei trasporti si ritaglia uno spazio significativo, con Ferrovie dello Stato Italiane in diciannovesima posizione.

"La quinta edizione italiana di LinkedIn Top Companies offre uno spaccato significativo del mercato del lavoro nel nostro Paese, mettendo in luce una serie di aziende che operano in settori strategici in un panorama in costante e profonda trasformazione. Quest'anno, oltre a una stabile presenza manifatturiera, emergono con forza - tra gli altri - i trend della trasformazione digitale e dell’innovazione tecnologica, sempre più centrali nello sviluppo economico, nelle strategie aziendali e nelle scelte dei professionisti. Queste tendenze sono visibili anche a livello internazionale, con l'industria che rappresenta un terzo delle aziende classificate e la tecnologia che ne rappresenta un quarto. Questa lista non intende essere solo un’istantanea delle dinamiche in evoluzione nel mondo del lavoro in Italia, ma anche una risorsa a disposizione di chi cerca nuove opportunità di carriera: per questo, oltre al collegamento a corsi di LinkedIn Learning gratuiti, per ogni azienda è possibile ritrovare competenze caratteristiche, qualifiche più rappresentate e possibilità di lavoro agile", conclude. Michele Pierri, senior managing editor di LinkedIn Notizie Italia.