Economia, Boschi (Iv): "Obiettivo dei 700 miliardi di investimenti è ambizioso"

“Non dobbiamo nascondere che l'obiettivo che il ministro Tajani ha ricordato del raggiungimento della soglia di 700 miliardi di investimenti è ambizioso. Mi auguro che ci arriveremo, ma oggi risulta ancora più ambizioso di quanto immaginassimo perché il 9 luglio ci sarà la decisione sui dazi dell'amministrazione Trump. Il presidente di Confindustria Ursino ha detto che i dazi al 10% costeranno 20 miliardi quest'anno. Sappiamo il peso che ha l'incertezza politica e l'incertezza nei traffici commerciali. Noi siamo disponibili a lavorare insieme al governo e a dare una mano". Lo ha detto oggi a Roma la presidente del Gruppo Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi, partecipando oggi alla conferenza stampa organizzata alla Camera dei Deputati a Roma, “10 anni di Global attractiveness index, il termometro dell’attrattività di un paese”.

Durante l’incontro sono stati presentati in anteprima i risultati dell’edizione 2025 del Gai (Global attractiveness Index), l’indicatore proprietario sviluppato da The European House – Ambrosetti che misura l’attrattività e la competitività dei Paesi a livello globale.

“La stabilità politica - prosegue Boschi - è una garanzia per attrarre investimenti e permette di fare riforme di sistema che collaborano a tale scopo. È stato così anche nei due anni di Governo Renzi. Il tanto criticato Jobs Act è stato un elemento di grande attrazione perché non sapere a quale tipo di decisione si andrà incontro di fronte a un contenzioso di diritto del lavoro risulta essere un elemento che in qualche modo blocca gli investimenti stranieri”.