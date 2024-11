Editoria, Il Tirreno tra le eccellenze del web: premiato con il 'Digital news 2024'

Una medaglia in più al petto de Il Tirreno diretto da Cristiano Marcacci, del Gruppo Sae (del presidente Alberto Leonardis, del direttore editoriale Luciano Tancredi e del responsabile dello sviluppo digitale del Gruppo Massimo Mazzitelli) e dei giornalisti del quotidiano, tra i quali spiccano in questo caso coloro che costituiscono l’ossatura del settore web: i vicecapiservizio Mario Moscadelli e Tommaso Silvi e i colleghi Libero Red Dolce, Federica Scintu e Luca Barbieri. Martedì 26 novembre, alle 18, in piazza Venezia a Roma a Il Tirreno sarà infatti conferito il premio “Digital News 2024” quale prestigioso riconoscimento assegnato a quelle testate che hanno saputo e sanno distinguersi sui propri territori con contributi significativi alla diffusione di notizie di qualità attraverso il giornalismo online.

In effetti, i dati del traffico registrati da Il Tirreno online incorniciano uno scenario più che positivo e molto incoraggiante: sino alla fine del mese di settembre 2024 le pagine viste hanno oltrepassato quota 140 milioni, con una crescita rispetto al 2023 tra il 65 e il 70%, e gli utenti unici sono saliti fino a toccare quota 27 milioni, con un aumento di oltre il 50% rispetto all’anno precedente. Numeri che motivano e rafforzano ancora di più la scelta che sta dietro al premio 'Digital News 2024', organizzato ogni anno dalla Fondazione Aidr-Italian Digital Revolution, ente che collabora con la Commissione Europea, il Parlamento e altre istituzioni italiane per diffondere i contenuti presenti nel programma dell’Agenda Digitale Europea e dell’Agenda Digitale Italiana e favorire lo sviluppo della cultura e dell’economia digitale. "Proprio per perseguire tali finalità – sostiene il presidente della Fondazione Aidr Mauro Nicastri – abbiamo organizzato il premio 'Digital News', con l’obiettivo di premiare le eccellenze e gli innovatori nel campo della comunicazione e delle relazioni istituzionali".

"Il premio che ci accingiamo a ritirare - afferma il direttore de Il Tirreno Cristiano Marcacci - ci riempie di orgoglio e soddisfazione, in primo luogo perché testimonia indiscutibilmente la fiducia che i lettori ripongono in noi. Da evidenziare che il 'Digital News 2024' arriva a pochi mesi dal record stabilito lo scorso 31 luglio, quando, in una sola giornata, ben 850mila lettori cliccarono su iltirreno.it. Il raggiungimento di una soglia eccezionale per quanto riguarda gli utenti unici e un dato davvero gratificante, che ci spinge a fare ancora meglio prestando grande attenzione sia ai grandi temi globali che alle news della comunità toscana".