Ehiweb, sito rinnovato e service design per far crescere internet made in Italy

È finalmente arrivato il nuovo sito di Ehiweb, con una chiara matrice “Made in Italy”. Ehiweb è l’operatore per i servizi Internet – sia a casa che in ufficio – di cui tutti hanno bisogno, ma senza saperlo. L’obiettivo è presto detto: dare informazioni semplici e chiare ai clienti, eliminare la burocrazia superflua e garantire un servizio Internet impeccabile.

Per farlo, Ehiweb ha cambiato volto. O meglio, si è rinnovato, mettendo un vestito più nuovo, più bello, più completo. Il sito web appena nato vuole evidenziare proprio quanto sia importante Internet, i suoi servizi e il metodo Made in Italy dedicato alle persone.

Il sito rinnovato di Ehiweb: servizi e opportunità

Ehiweb nasce per garantire un servizio il più chiaro, completo e semplice possibile. D’altronde al giorno d’oggi, sia per attività professionali che quotidiane, tutti o quasi hanno bisogno di Internet, ma spesse volte questo è un mondo oscuro e complicato ai più. Ecco quindi che questo nuovo sito web si pone l’obiettivo di aiutare le persone, ridurre i punti ciechi e risolvere tutte le esigenze nella maniera più “umana” possibile.

Questo operatore si pone come il partner ideale sia per i clienti privati che per le aziende (o liberi professionisti); entrambi i settori vantano un’area dedicata all’interno della nuova piattaforma con le proprie offerte. Qui sono elencate tutte le opportunità a seconda delle singole esigenze, a cui non mancano però le promozioni di stagione su determinati servizi: FIBRA, VoIP, SIM Mobile, SMS, Fax Online, Web.

Inoltre, il sito di Ehiweb propone anche una sezione interamente dedicata al blog, dove i clienti possono leggere gli articoli aziendali che raccontano i nuovi strumenti, le novità di settore, approfondimenti o consigli utili per servizi Internet. Tutto ovviamente suddiviso per categorie. Al fianco del blog c’è anche la sezione dedicata a vere e proprie “guide”; si tratta di una raccolta di contenuti chiari ed esaustivi che spiegano all’utente come fare una determinata cosa, dagli aspetti più semplici e generici per la casa alle curiosità più tecniche e complesse per l’ambito lavorativo.

L’importanza delle persone secondo Ehiweb

Giusto per dare subito l’idea, si pensi che il nuovo sito di Ehiweb presenta l’intero team dell’azienda. Lo scopo è quello di dare importanza non solo ai numeri e agli strumenti digitali, ma anche alle menti che creano, rimodellano ed assistono. Questa scelta di comunicazione sembra scontata, ma in realtà non lo è.

Molti clienti infatti preferiscono sapere con chi stanno parlando invece che rivolgersi semplicemente ad una voce. Chi ha un bisogno concreto, spesso, desidera interagire in maniera più diretta e guardare negli occhi la persona. Difatti, il servizio di assistenza di Ehiweb è strutturato proprio con l’idea di permettere facilmente ai clienti di parlare con una persona reale, se lo richiedono. Questo perché Ehiweb ha ben compreso una cosa: prima di scegliere i prodotti o i servizi, le persone scelgono sempre le persone.

Il sito web rinnovato di Ehiweb è stato progettato, sia da un punto di vista contenutistico che grafico, per sintetizzare e semplificare il più possibile il percorso dell’utente. Facilitare e chiarire le proposte tecniche ha un doppio vantaggio: se il cliente trova subito ciò di cui ha bisogno – che sia un prodotto fisico o una risposta tangibile a un dubbio personale – diventa molto più semplice anche il lavoro del team di Ehiweb.

Questa logica si definisce “service design”, ovverosia la progettazione e organizzazione della piattaforma – con annessi e connessi – in modo tale da migliorare l’esperienza complessiva del cliente, e quindi l’efficienza dei processi interni. Proprio da qui nasce l’attenzione rivolta alle persone: analizzare i clienti e le loro esigenze aiuta sia l’assistenza che il cliente stesso. Quindi più Ehiweb ha chiaro il percorso che l’utente fa sul sito e ciò di cui ha bisogno, più sarà in grado di fornire risposte chiare e coerenti a seconda delle necessità. E di conseguenza l’esperienza del cliente migliorerà ulteriormente. È un circolo virtuoso potenzialmente senza fine.

Il nuovo volto di Ehiweb vuole quindi essere molto più accogliente e aperto alle esigenze di tutti, uno spazio virtuale in cui ogni persona o cliente si riconosce ed è in grado di muoversi con facilità alla ricerca delle proprie risposte.