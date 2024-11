Energia, joint venture Alperia-Alerion per sviluppo e gestione impianti eolici

Alperia, tramite la sua società controllata al 100% Alperia Greenpower S.r.l, ha sottoscritto con Alerion Clean Power S.p.A. (Alerion) un accordo di compravendita riguardante una joint venture paritaria per lo sviluppo e la gestione di un portafoglio di impianti eolici in Puglia, con una capacità totale di circa 120 MW, di cui 62 MW già operativi e 58 MW in costruzione. Da questa operazione nasce una nuova società denominata Alperion.

“Questa iniziativa si inserisce nel quadro della diversificazione delle attività del Gruppo Alperia prevista dal Piano Industriale e rappresenta la prima joint venture paritetica tra due importanti Gruppi a controllo locale operanti in ambito energetico”, sottolinea Luis Amort, Ceo di Alperia. Nello specifico, in data odierna Alerion ha ceduto ad Alperia una quota pari al 50% del capitale sociale di Naonis Wind S.r.l., oggi ridenominata in Alperion S.r.l. (Alperion) e sino ad ora detenuto interamente da Alerion.

Alperion è una società titolare di un parco eolico operativo di 11 MW e detiene a sua volta il 100% del capitale sociale delle seguenti società (congiuntamente le Controllate Alperion): Enermac S.r.l., titolare di un parco operativo di 51 MW, Bioenergia S.r.l., titolare di un parco in costruzione di circa 29 MW, e Generai S.r.l., titolare di un parco in costruzione di circa 29 MW; tutti i parchi sono situati in Provincia di Foggia.

Per Josef Gostner, presidente di Alerion Clean Power, “la partnership con Alperia rappresenta la prima operazione di equity recycling intrapresa da Alerion e prevista dalle linee guida del piano industriale e consentirà ad Alerion di sostenere l'espansione del proprio portafoglio nel settore eolico”.

l corrispettivo dell’operazione per la cessione del 50% del capitale sociale di cui sopra è pari a circa 49,7 milioni di euro. Nell’ambito di questa partnership industriale è stato inoltre definito il diritto di acquisire da parte di Alperia il 50% del capitale sociale di società titolari di altri due progetti eolici da sviluppare in Italia, con una capacità complessiva massima di circa 75 MW.