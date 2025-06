Energia, Terenghi (Edison): "Serve disegno di mercato che porti benefici ai cittadini"

“Serve un disegno di mercato che porti benefici ai cittadini in tempi brevi, soprattutto grazie a una dimensione di rinnovabili più rilevanti in grado di aiutare nel futuro della transizione”. Con queste dichiarazioni, Barbara Terenghi, Evp Sustainability di Edison e Chair nel Program Committee Di Wec - World Energy Council, è intervenuta a margine dell’evento “La transizione energetica. Tra innovazione e conservazione”, organizzato a Roma da Wec Italia, Centro Studi Americani e Nazione Futura per promuovere un dialogo tra visioni conservatrici e progressiste dell’ambientalismo, esplorando le sfide energetiche e climatiche nei contesti italiano e statunitense.